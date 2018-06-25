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此内容发布于2018年6月25日 上午7:35 最后更新 - 2018年6月25日 -07:35

（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯强人蒲亭（Vladimir Putin）今天恭喜土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）成功连任，表示大选结果说明这位土耳其领导人拥有「极高的政治威信」和广大支持。

克里姆林宫指出，蒲亭「强调（土耳其）大选投票结果充分说明艾尔段拥有极高的政治威信，（还有）在他领导之下的路线获得广大支持，解决土耳其迫切的社会和经济任务，（以及）强化国家在国际舞台的地位。」

过去15年来主宰土耳其的艾尔段在大选取得决定性胜利后，今天赢得拥有全面性新权力的5年新任期。不过在野阵营对投票作业有所质疑。

克里姆林宫表示，蒲亭强调，他已准备好继续和艾尔段进行「密切合作」与对话。艾尔段也领导执政党所率领的执政联盟赢得国会绝对多数席次。

克里姆林宫在声明中表示，「这无疑符合俄罗斯和土耳其人民的利益」，还称赞两国之间「如同伙伴的关系」。

蒲亭和艾尔段均领导后帝国时期国家摆脱经济危机，但也都步入对抗西方的新时代。这两位强人在过去数月内形成越来越密切的联盟。（译者：陈宜君/核稿：刘学源）

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