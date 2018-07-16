下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月16日 下午1:05 最后更新 - 2018年7月16日 -13:05

（法新社赫尔辛基16日电） 俄罗斯总统蒲亭今天表示，他与美国总统川普举行的高峰会谈「十分成功」。他并对外界有关俄方握有川普不体面的把柄之说，嗤之以鼻。

蒲亭在芬兰首都赫尔辛基这项会谈后召开的联合记者会中说，他与川普在会中商讨的议题，包括朝鲜半岛紧张气氛以及叙利亚情势。

蒲亭说，「我认为会谈十分成功而且有益」；并对会谈的「坦诚与务实气氛」加以肯定。

他说，川普提出了有关俄国介入美国大选的指控。

「我必须重申早已说过许多次的话，那就是，俄罗斯国家从未、也不打算介入美国内部事务。」

「众所周知，双边关系正处于困难时期，然而并无客观理由足以造成这些困难和眼前的紧张气氛。」

关于俄方握有川普上不了台面的把柄，蒲亭说，「我们想不出比这更离谱的胡说八道，请清除你们脑中的这个垃圾吧」。

美国国内批评川普的人士一再指控川普，刻意讨好蒲亭；并暗示，蒲亭手中恐怕握有一些川普上不了台面的把柄。

蒲亭在记者会说：「当川普还是商人并前来莫斯科时，我根本不知道他在莫斯科。」

他说，「圣彼得堡（一年一度的）经济论坛会有500 多位最顶级的美国商人与会，我甚至不记得这些人的姓氏」，否认俄方会监控这些商人。（译者：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line