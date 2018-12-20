蒲亭：面对强大俄罗斯 西方备感威胁

此内容发布于2018年12月20日 下午5:20

（法新社莫斯科20日电） 俄罗斯总统蒲亭今天在年终记者会上说，俄罗斯愈来愈强大，让西方备感威胁。他也承诺，会进一步促进经济发展。

蒲亭（Vladimir Putin）近来民调满意度下降，已经跌破50%。他今天举行年终记者会，从俄国与乌克兰持续未决的对峙，到与华府愈来愈冷淡的关系等国际紧张局势，侃侃而谈。

经济议题主导开场，蒲亭一如往常滔滔不绝抛出成长数据。面对数百名记者，他说：「重点是我们必须进入新的经济联盟。我们的经济规模很可能达到世界第5大。我想，我们可做到。」

根据国际货币基金（IMF），俄罗斯经济产值约1.5兆美元，目前世界排名第12名。IMF排名前5名依序是美国、中国、日本、德国、英国。

蒲亭说，今年前10个月经济成长率达1.7%，大致符合预期，失业率则下降。全年成长率预估为1.8%。

在外交政策方面，针对华府宣布退出中程核飞弹条约，蒲亭警告会导致「国际武器控管体系崩解」。他稍早说，俄国将发展新飞弹，以回应美国总统川普突然退出这个冷战时期的关键条约。

记者问到西方国家对俄国的制裁，蒲亭说，这些「伴随俄国的国力成长而来」。

他说：「一个强大国家显现，必须受到认真看待。直到最近，人们还认定不会再有这样的国家。」

蒲亭驳斥间谍丑闻，如双面谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿在英格兰被毒害事件，是捏造用来损害俄国的地位。

他说：「如不是斯克里帕尔父女，他们也会罗织其他罪名。」（译者：罗苑韶/核稿：严思祺）

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