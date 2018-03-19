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此内容发布于2018年3月19日 上午10:08 最后更新 - 2018年3月19日 -10:08

（法新社巴黎19日电） 俄罗斯总统蒲亭昨天顺利当选连任，中国大陆旋即表达祝贺之意，同时表示将推动双方关系至「最高水准」；德国则质疑这次大选的公平性，同时警告莫斯当局是难以对付的伙伴。

甫获人大会议一致通过当选连任国家主席的习近平今天表示，北京愿意和莫斯科合作。

官方新华社报导，当前中俄全面战略协作伙伴关系正处于历史最高水准，建立新国际关系的典范。中方愿意和俄方合作，持续推动中俄关系至更高水准。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）的发言人表示，梅克尔祝贺蒲亭当选，同时也提出双方关系面临挑战。

从俄国政治到乌克兰和叙利亚的冲突，柏林和莫斯科在很多议题方面，有不同的意见。

「尽管如此，持续和俄罗斯领导人接触，对我们来说很重要。」

日本外务省表示，日本首相安倍晋三恭贺俄罗斯总统蒲亭连任成功，双方领袖同意携手合作，以达成北韩非核化。

日本外务省发表声明指出，双方领袖确认在美国总统川普会见北韩领导人金正恩前，在「实现北韩非核化」上密切合作。

外务省表示，安倍和蒲亭也谈到双方在争议岛屿上的共同经济活动，以及对前日本岛屿岛民的「人道措施」。

伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）祝贺蒲亭决定性胜选，并誓言加强双方关系。

罗哈尼说：「我相信在您的新任期，我们两国间关系将有更进一步的发展。」

伊俄近年来强化双方关系，并提供叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）军事和资金上的援助。

埃及总统塞西（Abdel Fattah El Sisi）也对蒲亭当选，表达恭贺之意。

根据声明稿：「（塞西）赞扬两国共同且渴望强化的战略关系，以实现两国人民的利益。」

和俄国关系密切的法国极右派民族阵线（National Front）则发表声明，呼吁欧洲联盟重新考量与俄国的欠佳关系。

民族阵线声明表示，蒲亭连任后，欧盟首先要重新考虑结束对莫斯科采取的荒谬且反效果的勒索、威胁和制裁。（译者：刘淑琴/核稿：刘学源）

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