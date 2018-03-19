下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月19日 上午10:08 最后更新 - 2018年3月19日 -10:08

（法新社莫斯科19日电） 俄罗斯总统蒲亭昨天一如预期第4度当选总统，但对于身边的核心圈人士是否会有异动讳莫如深。

从常被媒体点名官位不保的总理麦维德夫（Dmitry Medvedev）到外交老将拉夫罗夫（Sergei Lavrov），法新社整理了蒲亭总统新任期伊始，核心圈面孔有哪些。

●忠心耿耿总理麦维德夫

蒲亭2008年钦点当时还默默无闻的麦维德夫出任总统。他在当了4年总统后，依照之前写好的剧本，和蒲亭互换职务，让他重返克里姆林宫，自己则当他的总理。

麦维德夫近年来退居边缘角色。2017年，反对派政治人物和反贪腐部落客纳瓦尼（Alexei Navalny）揭露他的财富，意外引发针对他的大规模抗议活动。

麦维德夫经常被俄国媒体点名为将遭开除的官员。蒲亭这次低调的竞选活动虽不见他的身影，但蒲亭从未在公开场合否认对他一向忠诚的麦维德夫。

●军事大将萧依古

萧依古（Sergei Shoigu）是俄国军队现代化的功臣，近来和俄国在叙利亚打胜仗有关。

自2012年担任国防部长迄今，萧依古是少数不属于蒲亭任职圣彼得堡市政府期间一帮亲信的核心圈成员之一。

62岁的萧依古出生于西伯利亚地区偏远的土瓦共和国，他在任职紧急事务部近20年期间，大刀阔斧改革，证明自己是个成功的管理者。

在蒲亭出席的各项国家场合中，身旁经常看到萧依古的身影，无论是在土瓦垂钓，或在远东地区追踪老虎。

●俄国传声筒拉夫罗夫

拉夫罗夫（Sergei Lavrov）自2004年出任外长以来，受到国际尊重，但近年来在俄国和西方关系动荡下，似有倦勤迹象。

67岁的拉夫罗夫是态度强硬的协商者，在全球捍卫莫斯科的立场，几乎天天为乌克兰问题和叙利亚危机发表看法。

●国家资本主义门面谢琴

谢琴（Igor Sechin）是蒲亭的老友，掌管国营俄罗斯石油公司（Rosneft），即使面临排山倒海的个人批评，仍将Rosneft转型为全球巨擘。

他常被称为俄国权力第2大的人物，得罪不起。他甚至能让内阁部长下台，像是反对Rosneft重新出售Bashnet案的前经济部长伍留卡耶夫（Alexei Ulyukayev）。伍留卡耶夫去年在Rosneft总部涉嫌收贿被捕，他声称自己受到陷害。

尽管法官多次传唤谢琴出庭，但他从未出庭，伍留卡耶夫去年12月因收贿案被判8年徒刑。

●正统经济学家纳比乌林娜

纳比乌林娜（Elvira Nabiullina）是知名经济学家，她在2013年跌破外界眼镜被任命为俄国央行总裁。由于她和克里姆林宫的关系密切，外界忧心央行难保独立地位。但这些疑虑并没有成真。

金融圈接受纳比乌林娜处理俄国2014年严重经济危机的方式。危机期间，俄央行采取了有时候会被认为是不受欢迎的方法，协助避免经济崩溃。

●改革者古德林

从2000年担任财政部长，直到2011年遭麦维德夫开除，古德林（Alexei Kudrin）从未远离政坛。身为海外欣赏的自由派，古德林利用他的独立身分，经常接受有关经济议题的访问。

古德林在竞选期间担任蒲亭的顾问，重返政治是非圈，最近还接受「新闻报」（Vedomosti）访问，畅谈他若当上总理将有哪些作为。

古德林重回政府当官虽然可能性不大，但对希望俄国和西方关系正常化的人士来说，不啻是一大礼物。（译者：刘淑琴/核稿：刘学源）

Neuer Inhalt Horizontal Line