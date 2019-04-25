此内容发布于2019年4月25日 上午8:05

（法新社海参崴25日电） 俄罗斯总统蒲亭和北韩领导人金正恩今天在俄国海参崴结束两人首次高峰会谈。蒲亭会后表示，北韩需要安全保障，且唯有经由国际法途径才能达成非核化。

蒲亭（Vladimir Putin）在峰会结束后单独面对媒体表示，俄罗斯支持为缓和朝鲜半岛紧张和防止核子冲突采取的行动，这点和美国立场一致。且莫斯科和华府的利益相符，皆赞成「完全非核化」。

不过蒲亭强调，平壤需要让自身的安全和主权获得保障。他并隐约抨击美国试图胁迫北韩。

蒲亭说：「我们需要恢复国际法的力量，回到世界局势由国际法决定的状态，而非最强者才有资格决定。」

蒲亭还说，他支持金正恩努力让北韩和美国关系正常化，并希望找到「俄罗斯能做什么」来协助解决非核化问题。

蒲亭表示，他会将今天会谈结果通知华府。「我们没有秘密，没有阴谋…金正恩委员长亲自要求我们将我们的立场通知美国。」蒲亭随后将飞往北京参加另一场高峰会。

尽管首场蒲金会后并未发表具体声明或协议，但分析家认为，对双方而言，这是一场具有价值的峰会。

位在首尔的北韩大学院大学（University of North Korean Studies）教授具甲佑（Koo Kab-Woo）表示：「对北韩而言，唯一目的是获得另一个出口。中国虽然提出放宽制裁，却未真正付诸行动。」

「对俄罗斯而言，北韩再度将其提升为直接对话对象之一，和中国处于相同地位。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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