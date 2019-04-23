此内容发布于2019年4月23日 下午8:50

（法新社莫斯科23日电） 克里姆林宫表示，北韩领袖金正恩和俄罗斯总统蒲亭25日将在海参崴会面，平壤在和华府关系陷入僵局之际，转向昔日盟友促进双方关系。这次蒲金会，俄方似已事先和华府讨论。

克里姆林宫外交政策幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，蒲亭与金正恩的首次会晤地点在太平洋沿岸城市海参崴（Vladivostok）。蒲亭随后将前往北京出席另一场高峰会。

鄂夏柯夫指出：「会谈将聚焦朝鲜半岛核子问题的政治与外交解决之道。俄罗斯打算以各种方式强化积极正面的趋势。」自去年金正恩展开一系列的外交行动后，蒲亭即多次邀请金正恩会谈。

蒲金海参崴峰会，莫斯科似乎已先和华府讨论。

鄂夏柯夫上周在莫斯科和美国总统川普的外交政策幕僚希尔（Fiona Hill）会谈讨论北韩议题。美国的北韩问题特使毕根（Stephen Biegun）当时也在莫斯科和俄国官员会谈。

25日的蒲金会，是金正恩父亲金正日8年前与时任俄罗斯总统的麦维德夫（Dmitry Medvedev）会面以来，两国领袖首度举行峰会。蒲亭2002年曾在海参崴港会见金正日。

北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩已搭乘私人列车前往俄罗斯。

俄罗斯国际传真社（Interfax）报导，金正恩专列预计将穿越俄国边境城市哈桑镇（Khasan）。俄罗斯新闻社（Ria Novosti）引述俄国铁路单位消息人士表示，金正恩专列预计当地时间24日晚间6时（台北时间下午4时）抵达海参崴。

海参崴俄国岛（Russky Island）街道路灯杆上插满了俄罗斯和北韩的国旗。峰会订于一座大学校园内举行。

从去年3月至今，原本甚少公开露面的金正恩已4度会晤中国国家主席习近平，3度会晤南韩总统文在寅，2度会晤美国总统川普，并曾会晤越南国家主席阮富仲。

分析家表示，金正恩找上平壤昔日盟友莫斯科，藉此平衡北京的影响力。蒲亭图的则是在另一个全球火药库注入俄罗斯的影响力。

首尔的北韩研究院（Institute of North Korean Studies）分析师郑永泰（Jeong Young-tae，译音）表示：「这是北韩寻求自力更生的『主体』（Juche）思想的一环，也就是不依靠单一盟邦。」

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