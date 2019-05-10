此内容发布于2019年5月10日 上午9:50

（法新社华盛顿10日综合外电报导）美国国务院今天表示，国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）14日将与俄罗斯总统蒲亭在俄国南部城市索契（Sochi）会面。这将是10个月来美俄最高层级的正式会谈。

蓬佩奥和蒲亭将「商讨所有双边及多边挑战」。

美俄在若干全球议题上立场分歧，包括委内瑞拉，而蓬佩奥率先要求俄方，别再支持委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）。

蓬佩奥和普亭的会谈将是去年7月蒲亭与美国总统川普在芬兰赫尔辛基举行高峰会以来最重要的双边互动。川普当时在会后联合记者会上的发言在美国政坛引起轩然大波，原因包括他宣称，相信俄罗斯并未介入美国2016年总统大选。

塔斯社（TASS）报导，蓬佩奥下周访俄，13日先在莫斯科与美国大使馆人员、商业界人士及学生交流，随后前往索契。此外，他还将到莫斯科邻近红场的无名烈士墓献花。

无名烈士墓纪念在第二次世界大战中牺牲的苏联官兵。二战期间，美苏是盟友。

俄罗斯外交部曾在8日表示，外长拉夫罗夫（Sergi Lavrov）14日将与蓬佩奥会面，就美俄关系、委内瑞拉、叙利亚和乌克兰等国现况进行商议。克里姆林宫方面「不排除」，届时蒲亭将会见蓬佩奥。

川普和蒲亭曾于3日进行长达一个多小时的热线通话。（译者：陈韵聿/核稿：张佑之）

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