此内容发布于2019年4月13日 上午12:50

（法新社圣地牙哥12日电） 美国国务卿蓬佩奥今天抵达拉丁美洲4国行的首站圣地牙哥，和智利总统皮涅拉举行会谈，议题聚焦在委内瑞拉，以及中国在拉美日益扩大的商业影响力。

蓬佩奥（Mike Pompeo）清晨抵达智利首都圣地牙哥，随后前往总统官邸拜访总统皮涅拉（Sebastian Pinera）和外长安普耶罗（Roberto Ampuero）。

蓬佩奥称许智利接纳大约30万名的难民，这些难民逃离委内瑞拉总统马杜洛的社会主义政权。

蓬佩奥在演说中表示：「我也要赞扬总统皮涅拉协助孤立马杜洛，并对逃离祖国经济和人道危机的无辜人民所展现的恻隐之心。」

皮涅拉则是重申智利的立场，呼吁委内瑞拉必须以民主和平的方式进行变革，不要采取军事干预的手段。

美国一再警告马杜洛，美国「不排除动用一切手段」以结束这场危机。马杜洛抨击这项声明不啻是赤裸裸威胁采取军事干预行动。

蓬佩奥这次拉美行的亮点是在访问巴拉圭和秘鲁之后，于21日短暂停留哥伦比亚和委内瑞拉边界的城市古库塔（Cucuta），会见当地的委内瑞拉难民。

蓬佩奥此行目的之一在削弱贸易对手中国在拉美的影响力。北京是智利最大贸易伙伴，占智利出口30%，主要以铜矿和农产品占大宗。相较之下，美国占智利出口仅14%。

华府也关切智利和中国电信设备大厂华为的合约，华府一向视华为是安全威胁，严格限制华为产品在美出路。华府怀疑华为产品被用来监控西方政府。

蓬佩奥没点名华为而是拐弯抹角地说：「公平自由和开放的贸易固然好。但若暗中植入科技系统搜集智利或其他国家公民的资讯，传送到习主席的政府就不妙了。」

「这是我们今天会谈的内容，我有信心，双方都明白和中国有关的风险和机遇。」

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