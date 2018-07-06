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此内容发布于2018年7月6日 下午10:20 最后更新 - 2018年7月6日 -22:20

（法新社平壤7日电） 美国国务卿蓬佩奥昨天抵达北韩首都平壤，今天持续和北韩劳动党中央委员会副委员长金英哲进行非核化谈判，这对旧日的老对手如今正努力落实前途未明的核武裁减计画。

蓬佩奥（Mike Pompeo）今天上午在平壤一处雅致的招待所，与北韩领导人金正恩的左右手金英哲进行第2天会谈。

金英哲问蓬佩奥，首次在北韩过夜是否睡的安稳，蓬佩奥回说睡得不错；在记者被要求离开谈判室前，两人进行短暂的交谈。

蓬佩奥说：「我们认为这次会谈也非常重要，因为这是两国领导人峰会后的首次高层会晤。川普总统致力为北韩创造更光明的未来。」

「因此，对于光明美好的北韩，及我们两国领导人要求我们取得的成功来说，迈向完全非核化并建立两国友好关系的工作至关重要。」

蓬佩奥试图订出朝鲜半岛走上「完全非核化」的详细路径，这也是金正恩上个月与美国总统川普达成共识的目标。但目前尚不清楚蓬佩奥这次能否见到金正恩本人。

双方会谈结束后，蓬佩奥将另向美国盟邦日本及南韩说明谈判结果。（译者：陈彦钧/核稿：陈亦伟）

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