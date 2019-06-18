此内容发布于2019年6月18日 下午9:35

（法新社华盛顿18日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天表示，总统川普不想与伊朗战争，但美国必须要有能力因应伊朗对美国利益发动的任何攻击。

美国昨天宣布将对中东地区增兵1000人，以因应华府所称的伊朗敌对行为。蓬佩奥今天访问指挥驻中东美军的中央司令部佛罗里达州总部时，对军方发表上述谈话。

蓬佩奥说，增兵千人应可「让伊朗伊斯兰共和国政府相信，美国是严正看待此事，将吓阻他们在这个区域发动进一步侵略行为」。

他又说，他造访佛州坦帕（Tampa）是为了达成总统川普设下的「战略目标」。

蓬佩奥表示，要达成目标，首先要确定万一伊朗做出「糟糕决定」，选择「找美国人或美国利益的麻烦，或持续扩张核武计画」，美国有能力因应。

他坚称「川普总统不想要战争。美方持续传达这个讯息的同时，也将采取必要举动来保护美国在中东的利益」。

两艘油轮上周在阿曼湾遇袭，美国咬定是伊朗所为，德黑兰当局称这类指控毫无根据。

根据伊朗与列强2015年达成的核协议，伊朗同意缩减核子计画以换取放宽制裁。但川普去年5月宣布美国退出协议，并透过重新对伊朗祭出严格经济制裁的方式，逼伊朗上谈判桌磋商新的协议。

蓬佩奥今天称对伊朗施加最大压力的行动「非常有效」，其他国家则担忧紧张情势升温将引发武装冲突。

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