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此内容发布于2018年6月14日 上午8:35 最后更新 - 2018年6月14日 -08:35

（法新社北京14日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天警告，美国总统川普与北韩领导人金正恩进行高峰会谈后，破坏朝鲜半岛和平努力的「风险依然存在」。

蓬佩奥前往北京，就划时代的川金会向中国官员进行简报。他向中国外长王毅表示：「我们真的相信，经过这么多年后，我们找到一条前进的道路，可带来和平。」

蓬佩奥指出：「我们无法实现（和平）的风险依然存在，但我真的相信，全世界已（在川金会上）订下适当的条件。」

蓬佩奥表示，他感谢北韩唯一重大盟邦中国所做的一切，促成了12日的川金会。

为了向孤立的北韩施压，川普一再敦促北京执行联合国通过的制裁北韩措施。北韩经济高度仰赖中国以求生存。

蓬佩奥表示：「中国和美国仍有须要继续努力之处。」

王毅表示，川金会「把朝鲜半岛核问题纳入对话和平解决的正确轨道，符合美、朝在内各方的共同利益，符合国际社会的一致愿望」。

王毅还说，川金会「有助于推进并实现半岛无核化目标，有助于给半岛和本地区带来真正持久的和平」。

谈到中美关系，王毅表示，世界前两大经济体对「合作的需要远远大于分歧与竞争」。

王毅发表前述谈话前，北京与华府进行长达数周的谈判，但迄无突破迹象。川普将在明天决定，是否对价值数百亿美元的中国输美产品课徵关税。（译者：陈宜君/核稿：张佑之）

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