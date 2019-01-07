蓬佩奥：土耳其承诺将保护库德族战士

（法新社华盛顿7日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在总统川普突然决定自叙利亚撤军后启程访问中东地区，他今天表示，土耳其已经承诺将保护叙利亚境内的库德族战士。

蓬佩奥表示，这个保证是出自于土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）。艾尔段先前一再威胁与美国结盟对抗伊斯兰国（ISIS）极端团体的库德族战士。

川普去年12月19日宣布ISIS遭到击败，他将迅速自叙利亚撤出2000名美军，而在此不久前，艾尔段曾与川普谈过话。

蓬佩奥告诉美国CNBC电视台：「两人在讨论这件事该有什么面貌时，艾尔段总统向川普总统承诺，我们撤军后土耳其将持续参与对抗ISIS作战行动，土耳其将保证曾与我们并肩作战、并在对抗ISIS时协助我们的战友，将受到保护。」

蓬佩奥是在阐述他上周发表的言论，他当时说，美国将致力确保「土耳其不会屠杀库德族」，这样的用词激怒了土耳其，安卡拉当局说，这位美国最高阶外交官「孤陋寡闻的程度令人担忧」。

有美国撑腰的库德族民兵团体人民保卫军（People's Protection Units）是叙利亚反对派叙利亚民主力量（Syrian Democratic Forces）的骨干，但艾尔段认为他们与库德工人党（PKK）有挂钩。库德工人党曾以少数民族库德族之名，在叙利亚境内发动血腥暴动。

蓬佩奥将启程访问8个阿拉伯国家首都，讨论叙利亚议题，同时建立联盟对抗区域强权伊朗，而这是川普的首要之务。

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