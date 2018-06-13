下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月13日 下午4:35 最后更新 - 2018年6月13日 -16:35

（法新社首尔13日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天在南韩首都首尔表示，美国希望在总统川普第一个任期尾声，即2020年底之前，看到北韩核武做到「重大裁减」。

川普与北韩领导人金正恩12日在新加坡举行历史性峰会，蓬佩奥13日在首尔告诉媒体，有关北韩核武的谈判应会迅速展开，且「极有可能」在川普第一个任期任内取得成果。

蓬佩奥说：「重大裁减..我们对能在今后2年半内达成，充满信心。」他并表示仍有诸多工作待进行。

在川金峰会后签署的文件里，北韩仅老调重弹地以「承诺朝向朝鲜半岛彻底非核化努力」模糊带过，未出现美国长久以来要求北韩应做到「可认证」、「不可逆」等具体字眼。

在被问到川金声明的用字问题时，蓬佩奥今天表示，川普的盘算，是希望让美国有机会就相关议题，与北韩保有进一步的有效对话空间。

蓬佩奥说：「我向你们保证，『彻底』即包含所有人关切的可认证性。没有人能不经认证就彻底达到非核化。」

蓬佩奥并表示，他预期返回美国后，美方会很快就与北韩官员对话；他并表示「非常有信心」双边下周就会再接触。

Neuer Inhalt Horizontal Line