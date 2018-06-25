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此内容发布于2018年6月25日 上午10:50 最后更新 - 2018年6月25日 -10:50

（法新社台北25日电） 总统蔡英文今天接受法新社专访，她强调必须维护全球自由，呼吁国际社会挺身制约中国，并对台湾与美国的关系升温表示欢迎。

以下是法新社专访的五大重点：

●中国施压

问：您会采取什么对策来因应中国施压？

答：我们必须让民主、经济跟国家力量持续地成长、持续地保持，能够保护自己的国家以及保护我们的价值。

此外，我相信，不只是台湾需要面对这样的问题，区域内或者整个国际社会的很多成员，如果不是现在，就是将来一定会面临到中国扩充它的影响力，一定会影响到很多国家，将来它们的民主自由和经济自由都会受到影响。国际社会必须一起行动，表达对民主自由的重视，来制约中国、减少或遏止中国的霸权扩充。

●区域威胁

问：您认为区域稳定的最大威胁为何？是中国的扩张或是北韩的核武计画？

答：我想这两件事情对这个区域来讲，同样都是一个不稳定，或者是对和平状态的一种威胁来源。我们很高兴看到朝鲜半岛的潜在冲突开始有了正向的发展。我也期待，中国作为一个重要成员，在成长之余，也应该对于在区域里面，维持区域的和平、稳定跟尊重其他国家的态度，这是一个区域里的大国应该有的一种心态跟态度。

●一带一路

问：有些国家认为中国的扩张，包括「一带一路」，对其目标国家来说，并非受惠，而是威胁。您是否认同？或是您认为有益于和平稳定，并嘉惠全世界所有人？

答：这个可能是好、也可能是不好，这要看中国的取舍。

如果中国的一带一路，是协助其他国家的基础建设，是基于一种善意、希望能够协助不同的国家发展他们的经济，或者是他们国家发展上一种重要的助益的话，我相信其他的国家会感受到中国的善意，也觉得这会是一件正面的事情。

但是如果中国在做这些事情的后面隐藏了一些自我扩张的意图，甚至于对于其他国家的内政干预、或者是对这些国家在战略上的制约，这就不一定是一件其他国家愿意做、愿意看到的事情。因为基本上，每个国家都希望能够保持他们国家的自主、他们国家自己价值的选择，而不是受到一个外在的干预。

●美台关系

问：有关美国关系，您如何描述台湾和美国的关系？

答：我们在这几年，特别感受到美国不论在行政部门、国会或一般的大众，对台湾的支持是在增加当中，尤其是这两年来我们看到美国的国会采取了几项行动，对台湾都是很友善的。所以从整体来讲，双方的关系都在持续地成长，是一个稳定的、友好的关系。

●与教廷关系

问：中国和梵蒂冈的关系及对话日益增强，您有何看法？会感到恐惧吗？

答：我们其实是很冷静理智的在看这件事情，也同时会去注意到他们双方在进行谈判的时候，他们所在意的事情是什么。我相信很多其他国家或者是国际社会，也会跟我们一样，一起来观察这种谈判，因为它对于宗教自由的保护，跟宗教传播的一种机会的提供，甚至于中国对于宗教自由这件事情，他们可以尊重到什么程度？我觉得所有国际社会的重要成员都在看，这个就是中国自己要对国际社会展现出来，他对宗教自由的态度是什么？（译者：林治平/核稿：刘学源）

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