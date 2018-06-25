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此内容发布于2018年6月25日 上午10:50 最后更新 - 2018年6月25日 -10:50

（法新社台北25日电） 总统蔡英文今天接受法新社专访时表示，台湾遭受中国巨大的压力，虽然有时觉得挫折，但不能放弃，她呼吁国际社会挺身约制中国，但她仍表示，愿意与中国国家主席习近平会面。

面对中国在全球影响力日增，台湾作为亚洲的民主灯塔，想要提升在国际上的地位仍然困难重重。蔡总统对此表示：「当然，有时我们会觉得挫折，但台湾人民不能选择放弃。」

蔡总统呼吁其他国家，和台湾联手防御中国的扩张主义目标，保卫各国共有的自由价值。

蔡总统告诉法新社：「这不只是对台湾的挑战，而是对整个地区和世界的挑战，因为今天是台湾，明天可能就是另一个国家得面对中国扩张势力。」

她表示：「我们必须共同合作，重申我们的民主自由价值，以约制中国，尽量防止他们扩张霸权势力。」

蔡总统说，中国应该知道自己对这个地区的责任，并与台湾对话。

她表示，尽管台海两岸紧张情势升高，她仍愿意与中国国家主席习近平会面。

蔡总统说：「当然，我希望在我担任总统期间，双方有机会坐下来谈。」

她又说，她愿在对等和没有设政治前提的情况下与习近平会面，这也是她长久以来的立场。

蔡总统说，美国总统川普与北韩领导人金正恩最近举行的川金会，「给了大家很大思考空间」。

她指出，美国与北韩各方面差距虽很大，仍能在对等和互相尊重的情况下在新加坡会谈，「我想这对国际社会是正面的发展」，对其他彼此间存有歧见的国家也是个鼓励。

台湾的邦交国虽减少到18个，蔡总统指出，台湾获得美国日增的支持，美国国会最近通过法案，为较高层官员访台铺路，并建议加强美台军事交流，美国国务院也批准售台敏感潜舰技术的行销许可证。

除了美国，她表示，台湾也将加强与其他志同道合国家的关系。

在国防方面，蔡总统说：「面对中国威胁，我们觉得有必要加强自卫能力。」

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