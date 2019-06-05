此内容发布于2019年6月5日 上午3:05

（法新社纽约4日电） 富比世（Forbes）今天报导，美国歌手蕾哈娜以6亿美元身价，成为全球最富有女音乐家。除了身兼美妆品牌老板及女性内衣设计师外，她还是首位经营高级时尚品牌的非裔女性。

出身巴贝多，31岁的蕾哈娜本名为罗宾．蕾哈娜．范提（Robyn Rihanna Fenty），累计身价超过玛丹娜（Madonna）的5.7亿美元、席琳狄翁（Celine Dion）的4.5亿美元与碧昂丝（Beyonce）4亿美元。

蕾哈娜于2003年出道至今，她将在音乐方面的成功变成创业基金，2017年9月在连锁化妆品店丝芙兰（Sephora）网站贩售彩妆品牌Fenty Beauty。蕾哈娜与法国精品巨擘路威酩轩集团（LVMH）共同拥有Fenty Beauty。

归功于蕾哈娜线上线下的名气，创业仅15个月，去年营收就达约5.7亿美元。

不过根据富比世，蕾哈娜多数收入来自巡回演唱与音乐专辑，还有部分来自她共同所有的女性内衣品牌Savage X Fenty。

蕾哈娜5月破天荒地与LVMH合作，共同推出时尚精品品牌Fenty，将贩售成衣、鞋子及饰品。这个由非裔女性领导的高级精品品牌，对时尚产业而言是一大进展。

她5月告诉「纽约时报」（NYT）旗下流行时尚杂志T Magazine：「我从未想到我会赚这么多钱，所以一个数字不会阻止我继续加把劲。在这过程中累积了财富，但我是在为我所热爱、有热情的事努力。」（译者：侯文婷/核稿：）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram