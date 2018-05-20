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此内容发布于2018年5月20日 上午2:50 最后更新 - 2018年5月20日 -02:50

（法新社卡拉卡斯20日电） 深陷严重经济危机的委内瑞拉今天举行总统大选，总统马杜洛声望虽极低但可望成功连任。这场选举不但遭到反对派抵制，也受到国际社会一面倒谴责。

左翼前总统查维斯（Hugo Chavez）逝世后，马杜洛（Nicolas Maduro）2013年接替这位极具煽动力的政治人物成为总统，这个富裕的产油国自此陷入经济危机。

委国当前面临恶性通货膨胀、食品及药物短缺、犯罪率上升、水电供应及运输网络残破等民生问题，引发人民不满及暴力骚乱事件。

然而，巴士司机出身的55岁马杜洛极可能打败主要对手法康（Henri Falcon）。军旅出身的法康曾担任省长，但他未能取得主要反对派领导人的支持。另外一名候选人则是福音派的博图奇（Javier Bertucci）。

紧抓选务及军事单位的马杜洛，这次将迎战分歧甚深的反对阵营。

欧亚集团（Eurasia Group）分析师格拉亚斯-塔格（Risa Grais-Targow）表示：「这场选举难以激起选民热情，投票率可能低迷，使马杜洛得以在不引发强烈社会反弹下，掌握投票结果。」

56岁的家庭主妇巴瑞德斯（Teresa Paredes）说：「我一生头一次没去投票，因为我们像条狗般地的苟活，既没药物，也没食物。」

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