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此内容发布于2018年7月9日 上午1:05 最后更新 - 2018年7月9日 -01:05

（法新社加州好莱坞8日电） 影业今天统计，迪士尼/漫威（Disney/Marvel）出品的「蚁人与黄蜂女」（Ant-Man and the Wasp）冲出佳绩，入帐7600万美元，一举登上本周票房冠军宝座。

「蚁人与黄蜂女」是2015年强片「蚁人」（Ant-Man）的续集，根据北美院线联盟（Exhibitor Relations），「蚁人与黄蜂女」上映首周的票房就比首部曲高约33%。

本片是迪士尼漫威电影宇宙（Marvel Cinematic Universe）系列的第20部动漫电影，也是首部片名包含女性超级英雄名字的作品。

「蚁人与黄蜂女」的故事接续在「美国队长3：英雄内战」（Civil War）后，男星保罗路德（Paul Rudd ）饰演的超级英雄史考特朗恩（Scott Lang）因参与内战对阵若干复仇者被抓，而于旧金山接受居家监禁。

史考特朗恩正于家庭生活及蚁人身分间左支右绌时，碰上依凡洁琳莉莉（Evangeline Lilly）饰演的戴恩（Hope van Dyne，第二代黄蜂女）及她杰出的量子物理学家父亲皮姆（Hank Pym）。这对父女肩负紧急任务。

「蚁人与黄蜂女」众星云集，卡司包括麦克道格拉斯（Michael Douglas）、蜜雪儿菲佛（Michelle Pfeiffer）及巴比卡纳佛（Bobby Cannavale），3天票房远高于本周末第2卖座的电影「超人特攻队2」（The Incredibles 2）。

「超人特攻队2」这部皮克斯/迪士尼（Pixar/Disney）出品的动画片续集进帐2900万美元。而根据「好莱坞报导」（Hollywood Reporter），「超人特攻队2」已扳倒史上票房最高的动画电影「海底总动员2：多莉去哪儿」（Finding Dory）。

第3名是环球影业（Universal）出品的「侏罗纪」系列最新电影「侏罗纪世界：殒落国度」（Jurassic World: Fallen Kingdom），捞进2860万美元。这部电影上映3周以来，全球票房已经突破10亿美元大关。

第4名也是环球影业（Universal）的反乌托邦恐怖新片「杀戮元年」（The First Purge），进帐1720万美元。

本片是「国定杀戮日」（The Purge）的前传，由伊森霍克（Ethan Hawke）和琳娜海莉（Lena Headey）主演，故事带观众重返杀戮日的缘起，以解释「12小时可尽情犯罪，但不得伤害若干政府官员」的背景设定。

第5名是上映2周的动作惊悚片「怒火边界2：毒刑者」，由班尼西欧岱托罗（Benicio Del Toro）和乔许布洛林（Josh Brolin）主演，票房730万美元。

北美院线联盟指出，前5名皆为续集电影。

票房排名第6至第10为：「德鲁大叔」（Uncle Drew），660万美元；「瞒天过海：八面玲珑」（Ocean's 8），530万美元；「贴背战」（Tag），310万美元；「愿与我为邻？」（Won't You Be My Neighbor?），260万美元；「死侍2」（Deadpool 2），170万美元。

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