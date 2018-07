下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月9日 上午1:05 最后更新 - 2018年7月9日 -01:05

(法新社加州好莱坞8日电) 影业今天统计,迪士尼/漫威(Disney/Marvel)出品的「蚁人与黄蜂女」(Ant-Man and the Wasp)冲出佳绩,入帐7600万美元,一举登上本周票房冠军宝座。

「蚁人与黄蜂女」是2015年强片「蚁人」(Ant-Man)的续集,根据北美院线联盟(Exhibitor Relations),「蚁人与黄蜂女」上映首周的票房就比首部曲高约33%。

本片是迪士尼漫威电影宇宙(Marvel Cinematic Universe)系列的第20部动漫电影,也是首部片名包含女性超级英雄名字的作品。

「蚁人与黄蜂女」的故事接续在「美国队长3:英雄内战」(Civil War)后,男星保罗路德(Paul Rudd )饰演的超级英雄史考特朗恩(Scott Lang)因参与内战对阵若干复仇者被抓,而于旧金山接受居家监禁。

史考特朗恩正于家庭生活及蚁人身分间左支右绌时,碰上依凡洁琳莉莉(Evangeline Lilly)饰演的戴恩(Hope van Dyne,第二代黄蜂女)及她杰出的量子物理学家父亲皮姆(Hank Pym)。这对父女肩负紧急任务。

「蚁人与黄蜂女」众星云集,卡司包括麦克道格拉斯(Michael Douglas)、蜜雪儿菲佛(Michelle Pfeiffer)及巴比卡纳佛(Bobby Cannavale),3天票房远高于本周末第2卖座的电影「超人特攻队2」(The Incredibles 2)。

「超人特攻队2」这部皮克斯/迪士尼(Pixar/Disney)出品的动画片续集进帐2900万美元。而根据「好莱坞报导」(Hollywood Reporter),「超人特攻队2」已扳倒史上票房最高的动画电影「海底总动员2:多莉去哪儿」(Finding Dory)。

第3名是环球影业(Universal)出品的「侏罗纪」系列最新电影「侏罗纪世界:殒落国度」(Jurassic World: Fallen Kingdom),捞进2860万美元。这部电影上映3周以来,全球票房已经突破10亿美元大关。

第4名也是环球影业(Universal)的反乌托邦恐怖新片「杀戮元年」(The First Purge),进帐1720万美元。

本片是「国定杀戮日」(The Purge)的前传,由伊森霍克(Ethan Hawke)和琳娜海莉(Lena Headey)主演,故事带观众重返杀戮日的缘起,以解释「12小时可尽情犯罪,但不得伤害若干政府官员」的背景设定。

第5名是上映2周的动作惊悚片「怒火边界2:毒刑者」,由班尼西欧岱托罗(Benicio Del Toro)和乔许布洛林(Josh Brolin)主演,票房730万美元。

北美院线联盟指出,前5名皆为续集电影。

票房排名第6至第10为:「德鲁大叔」(Uncle Drew),660万美元;「瞒天过海:八面玲珑」(Ocean's 8),530万美元;「贴背战」(Tag),310万美元;「愿与我为邻?」(Won't You Be My Neighbor?),260万美元;「死侍2」(Deadpool 2),170万美元。

