此内容发布于2019年5月29日 上午5:05

（法新社雪梨29日电） 澳洲1名青少年不满议员称纽西兰清真寺遇袭都怪穆斯林，愤而发动蛋袭，被封为「鸡蛋男孩」。他今天表示，网友帮忙募得的10万澳币诉讼费，将全数捐给基督城血案受害者基金会。

当时担任澳洲参议员的安宁（Fraser Anning）在记者会上出言不逊，让康诺里（William Connolly）气得往他头上砸蛋。此事让康诺里一战成名，不仅登上国际新闻头条，还被取了「鸡蛋男孩」（EggBoy）外号。

安宁当时表示，邻国纽西兰之所以发生攻击案，都是因为穆斯林移民到纽国。他后来失去议员席次。

为筹措康诺里打官司以及「买更多蛋」的费用，群众募资平台「资助我」（GoFundMe）成立两个网页，没多久就募到上述款项。

康诺里昨晚在Instagram上写道，「已决定把所有募得的款项捐出，盼能稍稍抚慰那起攻击案的受害者…这不是我可以留下的钱」。

他说：「终于！经过一大堆繁杂手续后，今天已把9万9922.36澳元汇给基督城基金会（Christchurch Foundation）和受害者支援（Victims Support）组织。」

他说，打官司不需要任何费用，因为有家律师事务所已经答应免费帮他辩护。（译者：郑诗韵/核稿：张佑之）

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