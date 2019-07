(法新社洛杉矶7日电) 追踪票房成绩的北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天表示,「蜘蛛人:离家日」北美票房在周末吸金9360万美元(约新台币29.2亿元),总票房则突破1.85亿美元。

「蜘蛛人:离家日」(Spider-Man: Far From Home)由索尼(Sony)和迪士尼旗下的漫威影业(Marvel Studios)共同制作。根据好莱坞报导(The Hollywood Reporter),电影在7月2日上映后,经过6天,北美总票房就来到1亿8510万美元,且光是周末就进帐9360万美元。从全球来看,票房已超过5亿美元。

「蜘蛛人:离家日」接续「复仇者联盟4:终局之战」(Avengers: Endgame)的剧情,讲述在没有钢铁人(Iron Man)的世界中,蜘蛛人和神盾局局长尼克福瑞(Nick Fury)如何对抗世界。电影由辛蒂亚(Zendaya)、杰克葛伦霍(Jake Gyllenhaal)、JB史慕福(J.B. Smoove)等人演出。

上映第3周的「玩具总动员4」(Toy Story 4)则以3430万美元抢下北美票房第2名。这部动画电影由迪士尼(Disney)与皮克斯(Pixar)联合出品。

环球影业(Universal)的「靠谱歌王」(Yesterday)以「平行宇宙」为主题。电影中,演员希姆许帕托(Himesh Patel)饰演的一名失意歌手在一次全球大停电后,成为全世界唯一记得摇滚乐团披头四(The Beatles)的人,并靠翻唱一夕爆红。这部浪漫喜剧片本周进帐1080万美元,排名第3。

第4到第10名依序为:「安娜贝尔回家罗」(Annabelle Comes Home);「阿拉丁」(Aladdin)760万美元;「仲夏魇」(Midsommar)660万美元;「宠物当家2」(The Secret Life of Pets 2)480万美元;「MIB星际战警:跨国行动」(Men In Black: International)360万美元;「复仇者联盟4:终局之战」310万美元;「火箭人」(Rocketman)280万美元。(译者:李宛谕/核稿:徐崇哲)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram