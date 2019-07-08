此内容发布于2019年7月8日 上午3:05

（法新社洛杉矶7日电） 追踪票房成绩的北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天表示，「蜘蛛人：离家日」北美票房在周末吸金9360万美元（约新台币29.2亿元），总票房则突破1.85亿美元。

「蜘蛛人：离家日」（Spider-Man: Far From Home）由索尼（Sony）和迪士尼旗下的漫威影业（Marvel Studios）共同制作。根据好莱坞报导（The Hollywood Reporter），电影在7月2日上映后，经过6天，北美总票房就来到1亿8510万美元，且光是周末就进帐9360万美元。从全球来看，票房已超过5亿美元。

「蜘蛛人：离家日」接续「复仇者联盟4：终局之战」（Avengers: Endgame）的剧情，讲述在没有钢铁人（Iron Man）的世界中，蜘蛛人和神盾局局长尼克福瑞（Nick Fury）如何对抗世界。电影由辛蒂亚（Zendaya）、杰克葛伦霍（Jake Gyllenhaal）、JB史慕福（J.B. Smoove）等人演出。

上映第3周的「玩具总动员4」（Toy Story 4）则以3430万美元抢下北美票房第2名。这部动画电影由迪士尼（Disney）与皮克斯（Pixar）联合出品。

环球影业（Universal）的「靠谱歌王」（Yesterday）以「平行宇宙」为主题。电影中，演员希姆许帕托（Himesh Patel）饰演的一名失意歌手在一次全球大停电后，成为全世界唯一记得摇滚乐团披头四（The Beatles）的人，并靠翻唱一夕爆红。这部浪漫喜剧片本周进帐1080万美元，排名第3。

第4到第10名依序为：「安娜贝尔回家罗」（Annabelle Comes Home）；「阿拉丁」（Aladdin）760万美元；「仲夏魇」（Midsommar）660万美元；「宠物当家2」（The Secret Life of Pets 2）480万美元；「MIB星际战警：跨国行动」（Men In Black: International）360万美元；「复仇者联盟4：终局之战」310万美元；「火箭人」（Rocketman）280万美元。（译者：李宛谕/核稿：徐崇哲）

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