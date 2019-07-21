此内容发布于2019年7月21日 下午10:20

（法新社洛杉矶21日电） 「蜘蛛人：离家日」（Spider-Man: Far From Home）在上映3周后不敌「狮子王」（The Lion King），让出北美票房一哥宝座。

根据追踪票房表现的北美院线联盟（Exhibitor Relations）数据，「狮子王」3天周末假期就海捞1.85 亿美元。

「蜘蛛人：离家日」（Spider-Man: Far From Home），收入比「狮子王」差了一大截，只有2100万美元，位居第2。

排名第3是上映第5周的「玩具总动员4」（Toy Story 4），进帐1460万美元。

排名第4是派拉蒙出品的灾难惊悚片「鳄魔」（Crawl），票房600万美元。

排名第5则是环球出品的喜剧「靠谱歌王」（Yesterday），有510万美元成绩。唱作俱佳的红发艾德（Ed Sheeran）有令人发噱的客串角色。

本周末第6到第10的电影依序为：「玩命忧步」（Stuber）400万美元；「阿拉丁」（Aladdin）380万美元；「安娜贝尔回家罗」（Annabelle Comes Home）270万美元；「仲夏魇」（Midsommar）160万美元；「宠物当家2」（The Secret Life of Pets 2）150万美元。

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