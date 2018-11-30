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此内容发布于2018年11月30日 下午10:20 最后更新 - 2018年11月30日 -22:20

（法新社纽约30日电） 美国前第一夫人蜜雪儿．欧巴马（Michelle Obama）回忆录「成为这样的我：蜜雪儿．欧巴马」（Becoming），半个月内在美加销破200万本，成为街坊谈论焦点，堪称今年秋季的出版奇迹。

蜜雪儿新书11月13日上市后，出版社企鹅蓝灯书屋（Penguin Random House）公布头15天美加两地销售量。

根据美国销售点追踪服务NPD BookScan数据，这本书是美国今年出版着作中销量最佳的精装书。

这本书以31种语言发行，名列澳洲、英国、法国、德国、以色列、南韩、芬兰、南非及台湾等国畅销书。

预定的印刷次数代表美加两地将至少加印340万本精装版。

54岁的蜜雪儿目前正在全美10座城市进行为期12天的宣传活动，随后将飞越大西洋，出席分别于12月3日及5日在伦敦及巴黎举行的新书发表会。

蜜雪儿的丈夫欧巴马是美国史上首位非裔总统，育有两女。蜜雪儿在国内外因个性平易近人、聪慧及推广女权运动广受欢迎。

蜜雪儿在这本书中写道，她「绝不会原谅」现任总统川普质疑夫婿欧巴马的美国公民身分，指控他和其他「出生地主义者」让她的家人身处险境。

她也在书中深入谈论私人生活，详述流产并透过试管婴儿喜得二女，以及因婚姻低潮接受婚姻谘询的心路历程。

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