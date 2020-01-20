此内容发布于2020年1月21日 上午12:05

（法新社罗马20日电） 联合国今天警告，饥肠辘辘的沙漠蝗虫入侵衣索比亚、肯亚和索马利亚，规模和破坏力堪称史无前例，整个东非恐深陷虫虫危机，若放任不管，蝗虫数量数月后可能暴增500倍。

东非地区最近的天气，为蚕食鲸吞作物的蝗虫创造了迅速繁殖的有利条件。

联合国粮农组织（FAO）说，倘若无所作为，蝗虫大军数量可能在6月之前暴增500倍。

总部位于罗马的粮农组织表示：「这种害虫的传播速度和侵扰规模如今远远超出正常水平，已把地方和国家主管机关的因应能力逼到极限。」

粮农组织秘书长屈冬玉说，这些蝗虫大军威胁「整个亚区的粮食安全」，还说粮农组织已启动「快捷机制…以支持各国政府联手出击，应对这场危机」。

他说，东非地区已采取行动，力图控制蝗灾，但「鉴于这项威胁的规模和急迫性」，国际社会为紧急应变提供的金援至关重要。

粮农组织表示，紧急控制灾情和协助赖以维生作物被毁的农人，需要投入7000万美元（约新台币21亿元）。

粮农组织说，衣索比亚和索马利亚正面临25年来最严重的沙漠蝗虫危机，肯亚则是70年来没见过如此大规模的蝗虫威胁。

粮农组织还提到，南苏丹和乌干达虽还未沦陷，但很可能是下一波遭殃的国家。

粮农组织警告，蝗虫繁殖力恐大增，特别是在印度、伊朗、巴基斯坦，以及埃及、厄利垂亚、沙乌地阿拉伯、苏丹和叶门。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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