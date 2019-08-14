（法新社威灵顿15日电） 涉嫌杀害51人的纽西兰清真寺血案枪手，在狱中写信表达个人政治和社会看法，「仇恨」观点遭发上网。总理阿尔登（Jacinda Ardern ）说，这种情况不该发生，矫正单位官员已出面致歉。

人在参加太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum）的阿尔登昨天告诉记者：「我想每个纽西兰人都认为，这个人不该能从狱中分享个人仇恨言论。显然在宣传自我理念上，这是个心中有特定目标的罪犯，我们应该为此做好准备。」

这名自称白人至上主义者的其中一封信寄给名为艾蓝（Alan）的俄罗斯男子，并被他发到4Chan网站上。塔伦的字迹如孩童，他以大写字体写了6页的信件，提及自己2015年俄国行，以及他对英国法西斯主义者莫兹里（Oswald Mosley）的欣赏，他还相信「重大冲突即将发生」。

矫正部长戴维斯（Kelvin Davis）今天表示，目前为止，塔伦总共从狱中寄出9封信，两封给自己母亲，另外5封给其他人，而有2封信遭到扣押。

矫正部官员史蒂文生（Christine Stevenson）说这封信不该被寄出，并说：「我要对因3月15日悲剧受影响者遭到的痛苦道歉。」

澳洲籍的塔伦涉嫌3月15日在纽西兰基督城两座清真寺开枪滥射，造成51人死亡。他被控92项罪名，但坚不认罪。塔伦将在明年5月接受庭审。

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