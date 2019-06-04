此内容发布于2019年6月4日 上午2:50

（法新社喀土木4日电） 苏丹军方今天表示，已取消跟抗议阵营达成的权力过渡协议，并宣布在9个月内举行大选。军方昨天强行驱离在首都喀土木军方总部外静坐数周的示威群众，造成至少35死数百伤。

苏丹民众过去数月来抗议不断，先是要求铁腕统治长达30年的总统巴席尔（Omar al-Bashir）下台。军方4月罢黜巴席尔，并成立过渡军事委员会（Transitional Military Council），同意3年过渡期以将政权交给文人政府。

然而过渡军事委员会领导人柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）今天透过电视声明宣布取消原计画，并说将在「区域和国际监督下」举行选举。

柏罕表示：「军事委员会的决定如下：取消原本协议、停止跟『自由与变革联盟』（Alliance for Freedom and Change）谈判，且将在9个月内举行大选。」

昨天喀土木军方总部外的血腥镇压造成至少35人丧命、数百人受伤，引发国际强烈谴责。美国形容这是「残酷」镇压抗议群众。联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）谴责这是对抗议群众过度使用武力，并要求独立调查。

主要抗议团体「苏丹专业人员协会」（Sudanese Professionals Association，SPA）指控军事委员会在昨天的镇压行动形同「血腥屠杀」。（译者：卢映孜/核稿：陈彦钧）

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