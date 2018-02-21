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此内容发布于2018年2月21日 下午10:05 最后更新 - 2018年2月21日 -22:05

（法新社纽约21日电） 巴拿马一家进出口足球装备的公司今天在纽约认罪，坦承行贿前哥斯大黎加足球协会主席。这是国际足球总会（FIFA）贪污丑闻案扩大的另一案外案。

布鲁克林联邦检察官办公室在一份声明指出，巴拿马「米莫国际进出口」公司（Mimo International Imports and Exports），为非法付款50万美元给哥国足球协会前主席爱德华多．李（Eduardo Li）一事，坦承诈欺。爱德华多．李已于2015年被捕。

爱德华多．李2016年10月认罪，坦承勒索与诈欺，已遭国际足总开除，永不录用。

美国联邦检察官办公室在联邦法院审理后指出，米莫国际于认罪协商中，同意归还哥国足球协会50万美元、支付90万美元罚款，并愿主动在3个月内清偿。

据检察官声明指出，米莫国际与爱德华多．李于2012年签约，米莫国际将赞助哥国足协并提供足球装备6年。但2014年米莫国际给爱德华多．李50万美元，要爱德华多．李毁约，以便米莫国际能要求数百万美元赔偿。

国际足总2015年5月爆发贪污丑闻，当时有8名高级干部在瑞士苏黎世一场会议期间被捕。目前共有42名足球高层人士遭美国司法单位起诉，大多为南美洲人士。

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