此内容发布于2019年4月4日 上午12:20

（法新社波士顿3日电） 在一群记者簇拥下，女星费丽西蒂荷夫曼和罗莉洛林今天在波士顿法院出庭，面对行贿走后门的指控，为让子女挤进美国一流学府，其他还有一群名流与企业高层也涉案其中。

两位女星分别出现时，面对聚集法院外头的媒体记者都不发一语，罗莉洛林（Lori Loughlin）则在进入法院大楼前，微笑对粉丝挥手。她们自3月被控涉案以来，都一直保持沉默。

演出「欲望师奶」（Desperate Housewives）的费丽西蒂荷夫曼（Felicity Huffman）涉嫌支付1.5万美元让长女在入学考试取得更好成绩。她的明星丈夫威廉梅西（William H. Macy）今天并未陪同抵达法院。

「俏皮老爸天才娃」（Full House）女星罗莉洛林和她同列被告的时尚设计师丈夫吉安诺里（Mossimo Giannulli）先前分别以100万美元（约新台币3100万元）交保。

夫妻俩涉嫌以50万美元（约新台币1550万元）贿款争取到两名女儿在南加州大学划船校队名额，然而两个女儿都未曾接触划船这项运动就录取，据报连她们的高中指导老师都觉得奇怪。

此案已有33名家长因不法协助孩子挤入美国一流学府，被控共谋邮件诈欺，罪责最高可处5年徒刑。

遭卷入这次精心设计舞弊事件的学府包括耶鲁大学、史丹佛大学、加州大学洛杉矶分校和乔治城大学。没有任何学府或学生遭起诉。

涉协助名人、富豪子女行贿进入名校的主嫌辛格（William Rick Singer）先前认罪，因他的配合，调查人员取得两位女星和弊案相关的电话录音与电子邮件。检调当局表示，辛格收受约2500万美元贿赂教练和大学行政人员。

目前此案尚未有家长认罪。外界盛传被告的代表律师和麻州联邦检察官在协商，可能会有认罪协议。这类协议在美国司法体系很常见。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

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