（法新社荷兰鹿特丹2日电） 一顶18世纪价值连城的衣索比亚皇冠，即将由荷兰归还给这个非洲国家，此前这稀世珍宝由归化荷兰籍的衣索比亚难民齐拉克（Sirak Asfaw）珍藏。

齐拉克原先在一只行李箱里发现这罕见的冠冕，并隐匿于自家公寓长达21年。衣索比亚皇冠重见天日之前，齐拉克曾找上「艺术侦探」布兰德（Arthur Brand）鉴定。这顶华丽且镀铜的头饰，镌刻耶稣与12门徒的图案。

专门搜寻遗失艺术品下落的布兰德，被誉为「艺文界的印第安纳琼斯（Indiana Jones）」。他说，这顶皇冠目前置放在安全处所，将尽快交还衣索比亚当局。

齐拉克在荷兰港口城市鹿特丹的自家公寓受访，谈到他是如何持有这珍宝的原委。根据专家的说法，这顶皇冠是衣索比亚最珍贵的手工艺文物之一。

目前担任荷兰政府管理顾问的齐拉克，曾是逃离衣索比亚的难民。1970年代末「红色恐怖」（Red Terror）大屠杀期间，他流落飘零远走他乡。

来到荷兰立足，齐拉克曾接待许多同胞，包括飞行员与外交官等，以及曾在衣索比亚经历苦难的难民们。

1998年4月间，当时他在找一份文件，无意间发现有个访客落下的行李箱，皇冠就在里面。齐拉克说：「我端详这行李箱，并发现有件真是稀奇的玩意儿，于是我自忖：『这样不太好，这是偷窃，这玩意儿不应该在我这里，这是属于衣索比亚的国宝』。」

齐拉克没透露行李箱的主人是谁，不过他说曾告诉对方，这顶皇冠「除非返还给衣索比亚，否则不会离开我的住所」。

因衣索比亚由一党专政的政府统治，这顶皇冠隐匿在他的公寓长达21年。

期间知道他持有这国宝的衣索比亚人不断向他施压，并且胁迫他还给祖国。齐拉克说：「但我知道若我交还了，国宝只会再次消失。」

直到去年衣索比亚总理阿迈德（Abiy Ahmed）主政，齐拉克发觉国内政局已不同以往，终于交还国宝。

而荷兰政府也证实，布兰德曾向当局告知皇冠的下落，并说采取后续步骤之前，「皇冠的真伪必须与衣索比亚方面密切合作才能确定」。

这顶皇冠镶嵌的文字可追溯至1633到1634年，不过英国牛津大学研究助理葛尼西（Jacopo Gnisci）表示，皇冠比较可能是晚了一个世纪才铸成，由当时衣索比亚战力最强的军阀之一塞拉西（Welde Sellase）委制。

葛尼西并说，很可能塞拉西把这皇冠捐赠给伽勒垮特（Cheleqot）村的教堂。伽勒垮特村邻近现今衣索比亚北部的城市默克莱（Mekelle）。

他表示，1933年，一位神职人员曾头戴着皇冠拍照，这是衣索比亚的国宝不见踪影前最后一次公开亮相，当时曾展开调查搜寻皇冠的下落，不过究竟是谁偷的，始终遍寻不着。（译者：曹宇帆/核稿：陈昱婷）

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