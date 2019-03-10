（法新社雅典10日电） 衣索比亚航空公司（Ethiopian Airlines）一架飞往奈洛比的客机今天失事坠毁，一名希腊男子因为迟到2分钟无法登机，幸而逃过一劫。

这名男子是非营利组织「国际固体废弃物协会」（International Solid Waste Association, ISWA）会长马沃罗波洛斯（Antonis Mavropoulos）。他在脸书发出题为「我的幸运日」文章，附上机票照片。他写说：「我当时很生气，因为没人协助我及时赶抵登机门。」

根据雅典通讯社（ANA），马沃罗波洛斯原本要到奈洛比出席联合国环境规划署（UNEP）年会。

他本该登机，但迟了2分钟，登机口已关门。他后来买稍晚的班机，但机场人员仍不让他搭机。

他写道：「他们请我到机场警局。官员请我不要抗议，而是向神祷告，因为我是唯一没有搭上这架失事ET 302号班机的乘客。」他在文中坦言心情尚未平复。

机场当局当时解释说，他们想问他一些问题，因为他是唯一一位预定要搭这架死亡班机但没登机的人。

「他们说在再度确认我的身分、查明我为何没登机之前，无法让我走。」

这架波音737-800 MAX客机今天从阿迪斯阿贝巴起飞后不久即失事坠毁，衣索比亚航空证实，机上157人全数罹难，并表示乘客来自30多个国家。

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