此内容发布于2019年4月5日 上午12:20

（法新社华盛顿4日电） 在衣索比亚空难报告出炉后，美国航空巨擘波音公司（Boeing）今天表示，仍对737MAX型号客机的「基本安全性」有信心，但保证会采取所有必要措施确保这款飞机适航。

衣索比亚交通部今天公布初步调查结果，官员稍早表示，上月坠机的机师是遵照波音指示才酿成157死的意外，让波音深陷重拾大众信任的更大压力中。

波音畅销客机737 MAX 5个月内涉及两起空难，造成近350人死亡，有迹象显示波音机上搭载的防失速系统有缺陷。

衣索比亚发表声明后数小时，波音执行长米伦伯格（Dennis Muilenburg）在声明中表示：「我们仍对737MAX的基本安全性有信心。」他也说，即将推出的修正软体会让这款机型成为「有史以来最安全的飞机」。

不过，米伦伯格也承认，波音所谓的「机动特性增强系统」（MCAS）发生过「错误启动」。这套系统是设计来避免飞机失速，但可能导致衣索比亚及印尼班机坠地的空难。

在稍早声明中，波音民用飞机集团负责人表示，波音准备好进行「任何及所有额外措施」以增进737 MAX的安全性。

衣索比亚调查人员在今天的报告中表示，衣索比亚航空（Ethiopian Airlines）上个月157死的失事班机机组人员不断遵照波音建议步骤行动，但无法重新控制飞机。

初步调查似乎证实对机动特性增强系统的疑虑，呼应去年10月189死的印尼狮子航空（Lion Air）波音737 MAX 8事故资料。

衣索比亚当局尚未对外公开空难完整报告，但根据法新社看到的草稿副本，起飞不久后，记录飞机攻角的感应器开始传输错误资料，使得自动驾驶系统让机头朝下。

衣索比亚交通部长莫吉斯（Dagmawit Moges）揭晓初步调查结果时表示：「机组人员反覆执行飞机制造商提供的一切程序，仍无法控制机身。」（译者：侯文婷/核稿：张晓雯）

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