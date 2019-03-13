此内容发布于2019年3月14日 上午12:20

（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普今天跟进加拿大等国宣布停飞，至此全球都已禁飞波音737 MAX系列机型。美方指新证据显示，10日衣索比亚航空空难班机的轨迹，与去年10月印尼狮航空难极为类似。

美国联邦航空总署（FAA）表示，衣索比亚首都阿迪斯阿贝巴坠机现场的发现与新卫星资料都显示「两起空难原因可能相同，需要进一步调查」。

FAA代理署长艾威尔（Daniel Elwell）表示，FAA「持续不懈努力」找出空难原因，但因黑盒子毁损而延误。

艾威尔在CNBC电视台表示，新资讯显示，「衣航空难班机的轨迹和狮子航空（Lion Air）的轨迹，接近到让我们有理由停飞这款飞机，这样我们才能从黑盒子里得到更多资讯，判定两者是否有关连，如果有关连，就要找出解决办法」。

FAA发布波音737 MAX 8和波音737 MAX 9的紧急停飞令，直至进一步通知。

川普稍早在白宫告诉记者，「美国人和所有人的安全是我们的最高关切」。

今天稍早加拿大跟进其他国家，宣布禁止波音737 MAX进入领空，许多航空公司都已自主停飞这个机型。

衣索比亚表示，会把ET302班机的黑盒子送到法国分析。

川普说：「但愿他们会提出答案，在有答案之前，这系列飞机将会停飞。」（译者：郑诗韵/核稿：陈亦伟）

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