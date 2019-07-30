此内容发布于2019年7月30日 上午11:05

（法新社法兰克福30日电） 德国当局今天表示，厄利垂亚一名男子被控把一名8岁男孩从火车月台推落铁轨致死，这名来自瑞士、育有3个孩子的父亲将接受精神疾病检查。

德国检察官对这名40岁犯嫌提出谋杀和谋杀未遂指控。犯嫌昨天在法兰克福主要车站还把这名男孩的母亲推下铁轨，并且试图对一名78岁女性做出同样犯行，所幸未得逞。

男孩的40岁母亲遭推落轨道后，于最后关头滚离轨道，闪避一列进站的德国ICE列车。不过，那列火车却撞死她的儿子。

法兰克福检方女发言人尼尔森（Nadja Niesen）表示，不久后遭逮捕的男子先前不认识受害人，也没有迹象显示他曾喝酒或服用药物。

她在记者会说：「这起犯罪使人想到精神疾病。」

「在随后调查期间，被告必定会接受精神疾病检查，以便评估他的刑事责任。」

这起可怕犯罪事件占据德国报纸头版和电视新闻快报，民众在事发月台放置花圈、蜡烛和玩偶。

德国内政部长赛贺佛（Horst Seehofer）缩短他的夏季假期，今天在柏林与主要安全机构首长会面。

法兰克福检方发声明表示：「来自瑞士的一名40岁厄利垂亚公民，被控先把一名40岁妇女推下铁轨…之后在ICE列车接近时，再把其8岁儿子推下。」

「随后，他试图把另一名女性推下铁轨但未得逞。」

「尽管这名母亲落轨后得以滚离铁轨，躲进两条轨道间的狭窄步道，但她的小孩却被进站列车当场撞死。」

目前不清楚犯嫌动机。据信他于几天前从瑞士巴塞尔（Basel）来到法兰克福。

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