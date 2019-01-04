被指寻求庇护北韩驻义外交官 出身外交世家

（法新社首尔4日电） 根据投诚南韩的北韩前外交官太永浩，寻求庇护的北韩驻义大利代理大使出身于「有名望的外交世家」，他的父亲和岳父都曾在北韩外交部任职。

根据南韩情报当局，派驻罗马的赵成吉（Jo Song Gil，音译）和妻子去年11月销声匿迹，现正寻求庇护。

这是自太永浩（Thae Yong Ho）2016年在伦敦叛逃后，第一起引人注目的北韩外交官投诚事件。

太永浩表示，赵成吉是已故外交官之子，他的岳父1990年代曾担任北韩驻泰国大使，曾在外交部负责礼宾事务。

太永浩告诉南韩综合有线电视台Channel A：「我和赵成吉曾在北韩外交部同一个部门长期共事，但从来没想到他会寻求庇护。」

太永浩昨晚在访谈中并提到：「我也曾和他岳父、知名的资深外交官在平壤共事多年，他岳父2000年代曾担任北韩驻香港总领事。」

根据太永浩，赵成吉的妻子毕业于平壤声誉卓着的医学院，两人的家庭都属于北韩「富裕且有声望的精英阶层」，育有一子。

赵成吉现年40多岁，据悉能操流利的法语、义大利语和英语，2015年5月赴罗马任职。

为抗议北韩违反联合国决议，进行核试验，义大利命北韩大使文正男（Mun Jong-Nam，音译）离境，赵成吉2017年10月接任代理大使。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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