此内容发布于2019年9月21日 上午8:35

（法新社华盛顿20日综合外电报导）由于媒体报导，美国总统川普在电话里向乌克兰总统泽伦斯基施压，要他调查民主党总统参选人拜登之子，结果引发了轩然大波，川普今天严厉驳斥爆料者的不当行为指控。

爆料者的秘密举发引起国会与行政部门的尖锐对立，国会民主党领袖要求调查举发事项，而行政部门则是力阻调查。

至于川普企图逼迫乌克兰提供可能竞选对手拜登的不利资料，也引发关切，因为这等于是外国危险地介入美国总统大选，一如2016年俄罗斯介入美国大选一般。

「华盛顿邮报」（The Washington Post）引述美国不具名卸任官员报导，举发是因川普与乌克兰方面的电话交谈以及川普被指作出「承诺」而起。

川普抨击这是「荒谬」的说法，虽然他承认不知道举发者是谁，但仍斥责此人是「党同伐异的爆料者」。

当记者询问川普是否与泽伦斯基谈到拜登时，川普唐突地答称，「我谈论到谁并不重要」，而他也并未否认谈到拜登。

拜登则说，这些报导显示，川普「不惜滥用权力并贬损国格」。目前多数民调显示，拜登支持度领先川普。

本周国会众议院情报委员会主席谢安达（Adam Schiff）披露，代理国家情报总监（DNI）马奎尔（Joseph Maguire）拒绝提交这项秘密举发给国会后，爆料者所揭露的丑闻即即迅速蔓延。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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