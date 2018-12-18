被指漠视洛兴雅人苦难 翁山苏姬又失人权奖

（法新社首尔18日电） 南韩最大的人权组织之一将撤销2004年颁给缅甸实质领导人翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）的一座人权奖，原因是她对洛兴雅少数民族受到的暴行「漠不关心」。

法新社报导，当年在颁发这项光州人权奖时，翁山苏姬无法亲自领取，因为她遭到缅甸军政府软禁。

日后她旗下政党在缅甸掌权，身为诺贝尔和平奖得主的她也出任国务资政，但这位昔日的民主斗士却被指控对洛兴雅人的困境冷漠以对，甚至参与其中。

韩国光州518纪念基金会发言人赵镇泰（Cho Jin-tae，译音）向法新社表示：「她对洛兴雅人所遭受的暴行漠不关心，有违人权奖代表的价值观，那就是保护和促进人权。」

他表示，因此基金会董事会昨天决定，撤销翁山苏姬获颁的人权奖。

韩国光州518纪念基金会创立于1994年，以记念1980年光州民主起义。这项起义行动以戒严部队屠杀收场，有200多人死伤，不过这项反抗当时军事独裁者全斗焕（Chun Doo-hwan）的行动，仍启发了日后的民主抗议风潮，使南韩民主在7年后重见天日。

上个月，国际特赦组织（Amnesty International）收回颁发给翁山苏姬的良心大使奖（Ambassador of Conscience Award），指她对洛兴雅人遭受的暴行「显然满不在乎」。（译者：苏梨若/核稿：张佑之）

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