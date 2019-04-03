（法新社华盛顿3日电） 近来遭多名女性出面指控不当肢体接触的美国前副总统拜登（Joe Biden）今天表示，未来他将「更为留意」尊重个人空间。

现年76岁的拜登透过推特表示：「社会规范更迭变化，我了解这点，我也听到这些女性的声音。」

「对我来说，政治一直都和建立关系有关，不过，未来在尊重个人空间方面，我将更为留意。」

拜登目前正在考虑参加民主党总统提名党内初选，他说：「这是我的责任，我会做到。」

康乃狄克州43岁女子拉波斯（Amy Lappos）告诉「哈特福日报」（Hartford Courant），时任副总统的拜登2009年在募款餐会上有不当碰触。她说：「这不是性骚扰，但他确实有抓着我的头。」

内华达州民主党籍前州议员佛罗雷斯（Lucy Flores）3月29日撰文指控，拜登2014年对她做出「深吻」后脑勺等亲密举动，令她感到不适。

拜登曾在前国防部长卡特（Ash Carter）2015年宣誓就职时，把双手放在一旁观礼卡特夫人的双肩上而遭批评。当时的照片在网路上疯传，卡特夫人不得不撰文澄清，拜登当时的举措单纯是「一名亲密的朋友帮助某人度过重要的大日子，对此我永远感激不尽」。

拜登透过推特发布一段影片表示，在他漫长的政治生涯中，他「总是努力和他人建立关系。我认为，这是我的责任，我握手、我拥抱人们，无论男女老少，我一向如此。这是我努力展现我在乎他们，我洗耳恭听。」

拜登目前最被各界看好能赢得民主党总统初选，以在2020年总统大选迎战现任总统川普，但拜登尚未宣布参选。

Neuer Inhalt Horizontal Line