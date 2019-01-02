被控报导选举不实消息 孟加拉记者遭捕

此内容发布于2019年1月2日 上午7:35

（法新社孟加拉达卡2日电） 孟加拉警方表示，一名记者今天被逮捕，另一人在逃，原因是他们报导投票违规行为的「不实消息」。总理哈希纳（Sheikh Hasina）赢得去年12月30日举行的国会大选。

警方昨晚根据有争议的数位安全法拘留任职「达卡论坛报」（Dhaka Tribune）的莫拉（Hedayet Hossain Mollah）。人权团体表示，这项法律赋予当局打压异己的广泛权力。

当地警察局长拉曼（Mahbubur Rahman）表示，莫拉在南部库纳（Khulna）地区被捕。莫拉报导，某一个选区的投票数比登记投票人数多出2万2419张。

拉曼告诉法新社：「实际投票数仅占总票数的80%。」他并表示，莫拉被控「提供不实消息，以使这场选举看起来有问题」。

依照这部严苛的法律，倘若莫拉遭定罪，可能面临长达14年的监禁。哈希纳去年将这部反媒体法修得更严。

拉曼表示，地方政府依据这部争议性法律，对两名记者提起诉讼后，要求另一名记者接受讯问。

现年71岁的哈希纳被控肆无忌惮地施行独裁主义，包括封锁媒体并监禁知名记者，像是曾获奖的摄影师阿兰（Shahidul Alam），他前一阵子入狱4个月。

哈希纳在大选中拿下国会98%席次，反对派政治人物宣称，执政党人民联盟党（AL）操纵这场选举，使得哈希纳第4度担任孟加拉领导人，创下1971年独立以来掌权最久的纪录。

数千名反对派人士在竞选期间遭逮捕，而投票日当天，有选民在投票所遭到恐吓，还有敌对阵营发生冲突，至少17人丧命，使得这场选举蒙上阴影。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting