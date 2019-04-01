此内容发布于2019年4月2日 上午12:50

（法新社日内瓦1日电） 各国外交官和维权人士今天强烈谴责中国上个月在联合国人权理事会（UNHRC）会议期间，透过游说、施压甚至威胁等方式，扼杀批评北京人权纪录的声音。

人权团体「人权观察」（Human Rights Watch）指控中国驻日内瓦代表团致函他国外交使团，敦促各方勿参与美国主办、订于3月13日举行的新疆人权问题讨论会。

据法新社所见，这封由中国常驻联合国日内瓦办事处代表俞建华署名的信函警告各国，「为顾及双边关系和长期多边合作…勿合办、参与或出席这场会外活动」。

人权观察日内瓦分部主任费雪（John Fisher）说，北京对待穆斯林少数族裔的方式引发众怒，「使中国进入恐慌模式」。

他在声明中说，中国官员如今正企图「动用公私部门的各种压力，抵制协调一致的国际行动」。

中方并未立即应要求置评。

然而，多名外交官向法新社证实，确实曾在相关会议登场前接获这封信函。

这场在联合国人权理事会3周会议期间举行的讨论会，聚焦在据称有多达100万名维吾尔人和其他多为突厥裔穆斯林少数族群，被关押在新疆的拘留中心。

中国则坚称，这些维吾尔人和其他少数族裔所处的「再教育营」，是为了维稳而设立的「职业技能培训中心」。

一名匿名的西方外交官说：「他们倾尽全力，在幕后操纵一切。」

这名外交官还说：「当你看见毫不避讳谈论新疆议题的国家有多么少时，我敢肯定这确实发挥了作用。」

另一名西方外交官说：「他们不会等闲视之。」

根据人权观察，中国官员向联合国施压，要求将联合国专家和非政府组织提供的内容从所谓的「普遍定期审查」（Universal Periodic Review）报告中删除，并企图阻挠维吾尔维权人士多里坤．艾沙（Dolkun Isa）获得出席活动许可。（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

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