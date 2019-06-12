此内容发布于2019年6月12日 上午7:35

（法新社华盛顿11日电） 美国国务卿蓬佩奥今天承诺，美国不会破坏国际对于限制塑胶垃圾污染的努力，原因是有人抱怨华府正在阻止国际社会就清理全球海洋的必要性达成共识一事。

蓬佩奥（Mike Pompeo）在联邦参议院一场听证会被问到，美国是否阻碍国际社会在这件事取得进展，他说：「这很重要。这是优先事项。」

蓬佩奥还说：「我希望我的团队不要拖累他们的脚步。」

他表示：「我们不应该这样做，如果我发现实际上情况确实如此，我做得不仅仅是劝阻。」

联合国（UN）数据指出，每年约有800万公吨塑胶垃圾流进全球海洋，造成100万只鸟类、逾10万只海洋哺乳动物死亡或受伤。

蓬佩奥回应民主党籍参议员怀特豪斯（Sheldon Whitehouse）时说出这番言论；怀特豪斯表示，美国跨党派议员同意限制塑胶污染的必要性。

怀特豪斯说：「然而，我看着新闻片段，它们说国际上讨论这类议题，美国总是拖累大家。」

全球约180国政府（不包括美国）上个月在瑞士日内瓦举行会谈，盼制定一套具有法律约束力的框架来规范塑胶垃圾。

美国没有参与投票，原因是它并非1989年联合国规范有害废弃物流动的巴塞尔公约（Basel Convention）缔约国家。（译者：叶俐纬/核稿：陈彦钧）

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