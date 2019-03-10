（法新社雪梨10日电） 澳洲广播公司（ABC）报导，澳洲前外交部长毕绍普透露，美国第一夫人梅兰妮亚．川普在2017年联合国大会期间与她见面时，曾误以为她是外长夫人。毕绍普本身是知名女权倡议者。

身为澳洲第一位女性外长（2013-2018年）和总理艾波特（Tony Abbott）任内唯一的女性阁员，毕绍普（Julie Bishop）曾在2006至2007年担任女性事务部部长，此后仍持续关心女性权利议题。她担任副主席的澳洲自由党（Liberal Party）则常遭批评犯性别歧视。

毕绍普不认同保守政治文化为女性预设的从属角色。日前在澳洲南部阿得雷德市（Adelaide）的一场谈话中，为说明自己对相关议题的立场，她举和梅兰妮亚．川普（Melania Trump）的一次交手经验为例。

毕绍普说，2017年，她的伴侣巴顿（David Patton ）陪同她参加联合国大会领导人周活动。期间，美国总统川普和巴顿聊了起来，站在一旁的梅兰妮亚则问毕绍普：「茱莉，你明天会出席我的夫人午宴吗？」

当毕绍普回覆，出席午宴的会是巴顿时，梅兰妮亚显然十分不解，为何澳洲外长打算亲自出席女性配偶的交际活动。

毕绍普说：「这样的误会一直持续到川普总统解释，我本人就是外交部长为止。」

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