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此内容发布于2018年6月17日 上午1:05 最后更新 - 2018年6月17日 -01:05

（法新社维也纳16日电） 奥地利2家媒体披露，德国情报组织在奥地利境内系统性监听政治人物、国际组织和企业，奥地利政府今天要求柏林当局说清楚、讲明白。德国会委员会同意下周开会了解

奥地利总统范德贝伦（Alexander Van der Bellen ）要求德国「彻底厘清」。总理库尔茨（Sebastian Kurz）则敦促柏林当局「适当合作」，公开报导中关于德国联邦情报局（BND）过去的情报活动。

根据「标准报」（Der Standard）今天的报导，德国联邦情报局疑似在1999到2006年有一份很长的监视目标清单，其中包括在奥地利活动的部长官员、国际组织、使馆和企业的2000个传统电话号码、手机号码、传真号码和电邮地址。

周刊「轮廓杂志」（Profil）也有类似的报导。

范德贝伦在和库尔茨联合召开的记者会上表示，两个友好国家间的间谍活动不但「令人厌恶」，也「令人无法接受」。这类活动破坏两国间长期以来的信任关系。

总理库尔茨说，德国是「重要伙伴」，他表示，奥地利政府已和德国当局联系，他们似乎愿意合作。他说：「我们有信心，德国愿意厘清这些指控，公开透明化。」

两人坚持要德国保证停止这类活动，并表示报导称间谍活动规模「庞大」。

德国国会负责监管情报组织的委员会主席舒斯特（Armin Schuster）表示，将会查明报导内容是「新案还是2015年已经指控旧案的一部分」。

舒斯特说，委员会将于下周召开特别会议，检视此案。

据报遭德国情报单位监听的国际组织，包括石油输出国家组织（OPEC）、欧洲安全暨合作组织（OSCE）和国际原子能总署（IAEA），这些组织总部都设在维也纳。

2015年，德国媒体披露德国联邦情报局系统性监听德国盟友和红十字会等国际组织，除了是替美国国家安全局（NSA）搜集情报外，也是为了自身。

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