此内容发布于2019年7月17日 上午12:50

（法新社巴黎16日电） 媒体踢爆法国总统马克宏（Emmanuel Macron）亲信、资深内阁成员戴扈杰用公帑享受奢侈龙虾大餐，还私自滥用公共住宅后，戴扈杰今天宣布请辞，打击法国中间派政府。

法国左翼媒体网站Mediapart刊出这些报导一周后，去年9月获命担任生态部长的戴扈杰（Francois de Rugy）宣布请辞。

戴扈杰说：「这些锁定我家人的攻击及媒体私刑，迫使我必须退一步。」兼任国务部长的他，是继法国总理菲力普（Edouard Philippe）后的内阁第2号人物。

艾里赛宫表示，当局今晚任命交通部长柏纳（Elisabeth Borne）担任新生态部长，但她不会接任国务部长一职。

Mediapart刊登的数张照片显示，戴扈杰在2017年及2018年担任国会议长期间，与身为记者的妻子一同享受奢华的香槟和龙虾大餐以及情人节晚餐，让他面临公众压力。报导指控，戴扈杰参加多为社交场合的活动时，自认那是代表国民议会工作的一环，因此动用公帑。

Mediapart也揭露，戴扈杰还在法国西部家乡南特（Nantes）附近，以原应提供低收劳工的实惠价承租公寓，好让自己能在此与儿女共度周末。

其他报导显示，戴扈杰的妻子花500欧元（约新台币1万7675元）公帑买吹风机，并花6.3万欧元（约新台币223万元）装修官邸。

法国正因长达数月的「黄背心」抗议活动而陷入困境，戴扈杰主办龙虾盛宴的社交聚会照片，不仅造成严重政治损害，社群媒体也纷纷创造许多哏图。反政府暴力示威「黄背心」运动起因于民众对经济不平等感到愤怒，他们声称法国领导人与普通民众脱节、不接地气。

戴扈杰否认有任何不当行为，甚至在上周受访时声称自己对龙虾过敏，且因会头痛而不爱喝香槟。中央社（翻译）

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