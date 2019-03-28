此内容发布于2019年3月28日 上午4:50

（法新社首尔28日电） 宣称犯下2月北韩驻马德里大使馆袭击案的北韩秘密异议团体「千里马民防」今天承诺，「未来还有更大事件」，但由于他们受到媒体高度关注，因此将暂时停止行动。

「千里马民防」（Cheollima Civil Defense，CCD）昨天宣称，为凸显北韩驻外使馆的非法行动猖獗，他们犯下2月在马德里的突袭行动。此后「千里马民防」知名度大增。

西班牙国家法庭昨天点名墨西哥籍的艾德瑞安（Adrian Hong Chang）是「千里马民防」的领导人。这个团体当时闯入马德里的北韩大使馆，先将馆员集合起来，抢走文件和电脑，然后逃之夭夭。

「千里马民防」今天在官网发布声明表示：「我们是一群脱北者，由来自世界各地的同胞组成。」

「千里马民防」还声称正在准备数场行动，目的是为了「从根本动摇金正恩政权」。但由于媒体高度关注，导致准备工作受阻。

「千里马民防」说：「成员的活动已暂时中止。媒体应该停止探听我们团体和成员的来历。我们未来还有更大行动。」

「千里马民防」的声明并未提供关于他们所在地点的任何线索，仅表示鉴于「严厉的安全理由」，他们未和南韩的脱北者合作。

这份声明是「千里马民防」2017年现身后，首度提供关于内部成员的资讯。他们2017年在网路上发表金正男之子金韩松的一段影片，并自称负责保护他的安全。金正男遭暗杀死亡，他是金正恩同父异母的兄长。

「千里马民防」2月自称是代表北韩的流亡政府「自由朝鲜」（Free Joseon）。过去他们曾表示，他们会回应「同胞」的保护要求，并感谢荷兰、中国和美国等国家提供协助。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

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