（法新社纽约联合国总部30日电） 好莱坞女星、联合国难民署特使安洁莉娜裘莉在联合国一场演讲中，敦促让女性参与阿富汗和谈。

美国与阿富汗塔利班去年底展开和谈，然而一些妇女担心，有美军当后盾的阿富汗军队2001年推翻塔利班政权以来，好不容易拥有的一点自由如今恐再度流失。她们更埋怨她们的诉求被当耳边风。

裘莉（Angelina Jolie）昨天在联合国维安部长会议中表示，最近在阿富汗有数千名妇女冒着生命危险，公开站出来要求和谈能保障她们自身与孩子们的权利，但到目前为止，她们都无法参与谈判工作。

18年前开始为联合国难民署（UNHCR）效力，目前担任特使的裘莉说，国际社会对阿国妇女的疾呼不发一语，无论如何都是一记警钟，「出卖女性权利，无论是阿富汗还是全世界任何一个角落，都不可能取得和平或稳定」。

奥斯卡奖得主裘莉同时鼓吹美国作为国际社会一分子的重要性。她这番话显然是不满总统川普频频退出联合国各机构和全球多项协定。

裘莉说：「我是一名爱国者，我爱我的国家，我要看到国家繁荣发展，而我也相信美国是国际社会的一分子，各国站在平等立足点一起工作，就是我们减少冲突风险的方法。」（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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