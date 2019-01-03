裴洛西回锅众院议长 首要解决政府关门僵局

此内容发布于2019年1月3日 下午10:20

（法新社华盛顿3日电） 美国民主党籍资深议员裴洛西今天二度出任联邦众议院议长，首要任务是结束联邦政府局部关门僵局。她呼吁两大政党团结，但也坦言不会幻想在川普执政下与共和党合作会是易事。

民主党在新一届国会中重新掌控众议院，新会期的展开再度开启分立政府的时代，民主党议员打算制衡川普麾下动荡不安的白宫。

裴洛西（Nancy Pelosi）的首要任务是结束联邦政府局部停摆僵局，因为川普坚持国会拨款建造美国与墨西哥边界城墙，导致支出法案卡关，政府关门僵局已经进入第13天。

裴洛西表示，民主党议员今天将展开立法工作，审议上个月一项目标恢复政府运作的跨党派法案，「以符合美国人民的需求，并保护我们的边界」。

但两大政党似乎不太可能在这方面合作，因为川普持续坚持要求国会批准拨款50亿美元，以建造遏阻非法移民的边界城墙，民主党议员不太可能向川普让步。

裴洛西今天在众院开议发表谈话，她誓言新的国会将「不分党派且团结一致」，但也坦言华府确实陷入严重分歧。

她表示：「我们并不会幻想我们的工作将会很容易，我们全院都会同意这一点。」

裴洛西还说：「但让我们每个人许下承诺，当我们意见不一时，我们会互相尊重，我们会尊重事实。」

美国去年11月举行期中选举，民主党增加数十席众议员席次，川普所属的共和党则微幅扩大在联邦参议院的多数优势，这意味着华府僵局几乎肯定会恶化。（译者：陈彦钧/核稿：卢映孜）

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