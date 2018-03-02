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此内容发布于2018年3月2日 下午8:35 最后更新 - 2018年3月2日 -20:35

（法新社巴黎2日电） 西伯利亚寒流过去一周已夺走欧洲逾60人性命，今天仍持续肆虐。

大雪和致命暴风雪昨天横扫过后，一些地区情况略有改善，但温度普遍维持零度以下，造成公路、铁路和机场大打结。

繁忙的瑞士日内瓦机场宣布，「尽管天气状况不佳」，中午过后机场重新开放。由于暴风雪持续肆虐日内瓦，机场稍早提醒面临连续第2天关闭命运。

然而，机场当局警告，班机仍有「延误或取消」可能。

持续不断的暴风雪让瑞士温度计水银暴跌至摄氏零下40度，影响欧洲空中、公路和铁路运输，以往温暖的地中海沙滩甚至覆盖着一层白雪。

法国主要位在西北部21省仍对雪和冻雨（black ice）维持警戒。英国媒体形容这波寒流为「东方怪兽」（the Beast from the East），荷兰称它为「西伯利亚之熊」（Siberian bear），瑞典则使用「雪炮」（snow cannon）一词。

根据法新社统计，严寒天气已在过去一周夺走超过60人性命，包括波兰有23人，斯洛伐克有7人，捷克共和国有6人，立陶宛和法国分别有5人。

西班牙、义大利、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛维尼亚、英国、荷兰、瑞典和挪威都有人因此丧命。

法国警方表示，北部朗斯市（Lens）一名街友在废弃建物内生火取暖后，因吸入烟雾而丧命。

一名41岁的利比亚男子也被发现陈尸在法国西部城镇圣特斯（Saintes）一个空车厢中。当地警方怀疑他死于失温，但仍无法确定。

根据奥地利警方，今天在格拉茨（Graz）附近公路救出5名遭人口贩子丢包的移民，其中一些人打着赤脚在零度以下低温行走。（译者：叶俐纬/核稿：张晓雯）

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