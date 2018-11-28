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此内容发布于2018年11月28日 下午10:05 最后更新 - 2018年11月28日 -22:05

（法新社伦敦28日电） 挪威西洋棋大师卡尔森（Magnus Carlsen）今天在西洋棋世界棋王争霸赛击溃美国棋士卡鲁安纳（Fabiano Caruana），棋坛第一的地位更加屹立不摇。

27岁的卡尔森展现高超棋艺，凭着准确的直觉和混淆对手的技巧连赢3场快棋加赛，技压卡鲁安纳。

这场西洋棋世界棋王争霸赛（World Chess Championship, WCC）在英国伦敦举行，卡尔森和卡鲁安纳两人都小心翼翼，守多于攻，12场正规赛都战成平局，因此进入快棋加赛。

卡尔森胜出后，优雅地告诉挪威广播公司（NRK）：「卡鲁安纳真的是我遇过最强的对手。好难打。」

自费雪（Bobby Fischer）1972年击败苏联斯帕斯基（Boris Spassky）以来，还没有美国棋士能赢得棋王宝座，卡鲁安纳今天落败，让棋迷的希望再次落空。

垂头丧气的卡鲁安纳告诉挪威广播公司：「今天真的好惨，我被打得毫无招架之力。」

卡尔森今天霸气十足，但距离最佳「棋王」地位，显然还有一段距离，因为在一些人的心目中，「棋王」这个封号，只属于苏联－俄罗斯传奇卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）。

但连卡斯帕洛夫，都对卡尔森的快棋赛表现肃然起敬：「卡尔森在快棋赛表现稳定，让人叹为观止。」

「我们越下越快，就会越下越差，但他落差的比率可能是最小的，或许只有15%。」（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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