西班牙内阁会议移师加泰隆尼亚 独派人士抗议

此内容发布于2018年12月21日 上午10:05

（法新社巴塞隆纳21日电） 加泰隆尼亚独派人士今天在巴塞隆纳的阻街抗议行动中与警方发生冲突，他们认为西班牙政府选择这个城市召开内阁每周例行性会议是有意挑衅。

西班牙内阁的每周例行性会议通常在马德里举行，但总理桑杰士（Pedro Sanchez）领导的社会劳工党政府日前决定移师加泰隆尼亚首府巴塞隆纳，想要降低加独问题带来的政治和社会紧张。

加泰隆尼亚去年10月1日不顾西班牙中央政府反对，举办独立公投，结果虽然高达9成票数支持独立，加泰隆尼亚议会也通过独立案，中央政府却宣布解散议会、接管加泰隆尼亚自治区。

西班牙内阁今天在巴塞隆纳召开例行性会议并未带来预期的社会和解效果。法新社记者目击镇暴警察以警棍驱离约200名抗议群众。

抗议民众向员警丢掷金属栅栏和石头，并试图突破警方于开会地点数百公尺外设置的路障。

另有数千名抗议人士在巴塞隆纳的弗兰卡（Franca）火车站外举行和平集会，其中一些人举着抗议牌上头写着：「占领势力，滚出去」。

桑杰士和独派领袖托拉（Quim Torra）已承诺致力进行「有效对话」，以解决加泰隆尼亚在西班牙的地位问题。

桑杰士内阁会议主要议题是通过调涨最低工资22%、调高公务员薪资和公告加泰隆尼亚地区基础建设投资案。

加泰隆尼亚是西班牙最富庶的地区，人口约750万，有自己的语言。（译者：陈韵聿/核稿：严思祺）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting