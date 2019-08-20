此内容发布于2019年8月20日 上午10:05

（法新社马德里20日电） 西班牙大加纳利岛（Gran Canaria）地方官员今天说，由于风势减轻，自周末以来肆虐这个度假岛屿延烧大片区域的野火已经减弱，部分撤离家园的民众可望获准回家。

加纳利群岛（Canary Islands）自治区主席托瑞斯（Angel Victor Torres）今天推文说：「大加纳利岛火灾出现好消息。」他说：「昨晚前往（受影响）地区勘察时，专家告诉我火势正在减弱。」

大加纳利岛官员莫拉莱斯（Antonio Morales）告诉西班牙的电台：「很幸运，风势减弱。所以，昨晚的情况比预期好很多。」

他又说，火势对岛上生物多样性保护区的影响，不如预期那么糟。

大火昨天入侵大加纳利岛的塔玛达瓦自然公园（Tamadaba natural park），当地有大片原始松树林，被视为这座岛的「绿肺」之一。但是莫拉莱斯说道，入侵的火势没有预期的猛烈。

他又说，大火并没有如最初担忧地延烧到伊纳瓜自然保留区（Inagua nature reserve），这是岛上另一处主要生物多样化保护区。

有数千民众被迫撤离家园，莫拉莱斯表示，除非天气状况再次恶化，一些民众将获准回家。

当局昨天表示，目前大火已经烧毁1万公顷高山林区。

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